Telstar neemt lessen mee na PSV: "Bal zo veel mogelijk in de ploeg houden"

Telstar heeft niet heel lang de tijd om stil te staan bij de nipte bekernederlaag tegen PSV. De ploeg van Andries Jonker speelt morgenmiddag tegen Jong Ajax. "De nuchtere constatering is dat je er niks aan hebt, de zachtere constatering is dat we enorme reclame hebben gemaakt voor de club Telstar", weet trainer Andries Jonker.

Eerder dit seizoen ging de heenwedstrijd ruim verloren (3-0). Jonker verwacht dat de beloften op z'n Ajax' gaan spelen. "Heel aanvallend met vaardige, lichtvoetige en jonge spelers. Dat is Ajax, het gaat er vooral om wat wij doen. Wij willen het beter doen dan de vorige keer."

Afgelopen donderdag kwam Telstar weer goed voor de dag tegen een titelkandidaat uit de eredivisie. "Twee jaar geleden gebeurde dat al tegen Ajax (3-4 nederlaag red.). Nu verloren we in Eindhoven met 2-1 tegen PSV. Betere reclame voor je club kun je niet maken in de zin waarop we voetballen. Nog beter is als je daar een goed resultaat aan koppelt, maar dat is op dit moment misschien nog te veel gevraagd."

Lessen na PSV

De Amsterdamse trainer heeft ook een aantal lessen gehaald uit de nederlaag in Eindhoven. "Dat soort ploegen zijn op papier vaardiger en beter dan wij als ze de bal hebben. Dus wij moeten de bal zoveel mogelijk in de ploeg houden. Tegen PSV hebben we dat, met name in het eerste uur, voortreffelijk gedaan. Waar mogelijk balbezit houden en de bal naar elkaar toespelen. Als jij de bal hebt, kan de tegenpartij je namelijk geen pijn doen."

Volgens Jonker is dat bij Jong Ajax hetzelfde. "Hun kwaliteit ligt in balbezit en zeker niet als de tegenpartij de bal heeft. Dat hebben we meegenomen uit Eindhoven. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd; als je dit kan volhouden tegen PSV, moet dat ook tegen Jong Ajax kunnen."