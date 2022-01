Schaatser Dai Dai N'tab wint eerste 500 meter bij NK sprint en valt bij 1000 meter

"Het gaat wel oké eigenlijk, ik denk dat het slechter had kunnen aflopen", reageerde de nationaal kampioen van 2018 bij de NOS. "Het is gewoon balen, ik ben prima in vorm." Door de valpartij van N'tab wordt het algemeen klassement aangevoerd door Tijmen Snel, Lennart Velema en Janno Botman uit Andijk.

Een vervelende voorbereiding voor N'tab die dinsdag naar Peking vliegt. Hij is door de KNSB aangewezen aangewezen als reserve voor de Winterspelen. Net als Beau Snellink, Melissa Wijfje en Merel Conijn.

