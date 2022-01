Hergebruikte 17e-eeuwse palen vernield: "Het is schaamteloos en respectloos"

Edwin ter Velde kon vanmiddag zijn ogen niet geloven, de 17e-eeuwse palen voor de ingang van zijn bedrijf aan het Markermeer in Hoorn zijn afgebrand. Hij zet zich erg in voor de circulaire-economie en vindt het vreselijk zonde dat de palen, die meer dan 400 jaar oud zijn nu zonder goede reden zijn afgebrand. "Zo wordt het nooit wat met die circulaire-economie."

"Het voelt als een mes in je rug", vertelt Ter Velde. Met zijn bedrijf Clean2Anywhere zet hij zich juist in voor duurzaamheid en andere maatschappelijke thema's. Het bedrijf maakt bijvoorbeeld schepen van afvalplastic. "Ik probeer juist te laten zien hoe je op een respectvolle manier met de materialen om kan gaan", zegt Ter Velde boos.

"Een paar van die klootzakken heeft hier achteloos een kampvuurtje gemaakt tegen houten palen", vertelt hij over wat hij vanmiddag aantrof. "Het is schaamteloos en respectloos." De palen betekenen veel voor Ter Velde door de geschiedenis zie ze hebben, iets waar de brandstichters volgens hem niet over na hebben gedacht.

Westfriese Omringdijk

De palen hebben gediend als versteviging van de Westfriese Omringdijk. "Laat 16e eeuw begin 17e eeuw werd het land rond de Zuiderzee beschermd met een dijk", vertelt Te Velde. "Daar werd heel veel energie en aandacht aan besteed. Allerlei vormen van overstromingen waren er die tijd." Aan het begin werd er eikenhout gebruikt, maar later werd overgestapt naar grenenhout uit Noorwegen. Dat is ook waar deze palen vandaan komen.

Toen het stadsstrand werd aangelegd zijn de palen uit de dijk verwijderd en beken door stadsarcheologen. Een van hen vroeg aan Ter Velde of hij er misschien iets mee kon. En dat kon hij. "Wij bouwen ook 17e-eeuwse schepen na, dus dat zou historisch helemaal leuk zijn", vertelt hij. Er waren zoveel palen dat de smederij er op is gebouwd en er palen verwerkt zijn in het dak van het informatiecentrum. Deze palen stonden voor de ingang, zoals ze vroeger ook als dijkverzwaring hebben gediend.