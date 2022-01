Aan de hand van de statistieken kijken we vooruit naar de twintigste speelronde in de eredivisie. AZ speelt zaterdagavond tegen SC Cambuur en heeft alle thuiswedstrijden op het hoogste niveau gewonnen van de Friezen. Ajax speelt morgenmiddag tegen PSV in Eindhoven, waar de Amsterdammers een negatieve winstbalans hebben.

AZ - SC Cambuur

Zesde zege in aantocht?

De thuiswedstrijd tegen Cambuur wordt voor de zesde keer gespeeld in de eredivisie. Alle voorgaande vijf duels werden gewonnen. De laatste zege was in het seizoen 2015/16. Het werd destijds 3-1 door twee goals van Vincent Janssen en een treffer van Joris van Overeem. Eerder dit seizoen in Friesland werd het 1-3 door doelpunten van Dani de Wit, Owen Wijndal en Jordy Clasie.

Negatieve mijlpaal bij tegengoal

De Alkmaarders scoorden afgelopen week tegen Fortuna Sittard de 2500 eredivisiegoal, Sam Beukema was de maker. Dat was zijn eerste in de eredivisie voor AZ. Door de treffer van Yukinari Sugawara staat de teller nu op 2501. De eerstvolgende tegentreffer is een negatieve mijlpaal, dat zal de 2000e tegengoal zijn.

Oud-AZ'er gedeeld clubtopscorer

Clubtopscorer bij de Friezen is oud-AZ’er Jamie Jacobs. Hij staat met vijf doelpunten in achttien wedstrijden gedeeld bovenaan met Robert Uldrikis op de topscorerslijst. Mede door het scorend vermogen van Jacobs staat Cambuur als promovendus op een knappe achtste plaats. Jesper Karlsson is de meest trefzekere speler in Alkmaarse dienst met acht goals.

Twaalf duels op rij ongeslagen

AZ is bezig aan een lange reeks zonder verliespartijen. De ploeg van Pascal Jansen is momenteel al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities, waarvan de laatste zes duels in de eredivisie werden gewonnen. De kwartfinale in de KNVB-beker werd eerder deze week bereikt door een treffer van Vangelis Pavlidis in de slotfase.

AZ hofleverancier

Er lopen in de huidige selectie van Cambuur aardig wat spelers rond die vroeger bij AZ hebben gezeten. Onder anderen Erik Schouten, Maxim Gullit, Jasper ter Heide, Mees Hoedemakers, Jacobs, Michael Breij en Nick Doodeman speelden in de jeugdopleiding. Hoedemakers en Gullit maakten ook hun debuut in het eerste.