Testen alleen nog maar op afspraak vanwege grote toeloop

Het is niet langer mogelijk om zonder afspraak een coronatest af te laten nemen in Zaanstreek-Waterland. Volgens de GGD is de toeloop naar testlocaties te groot. "Hierdoor ontstaan lange wachtrijen en overlast voor de omgeving", laat GGD Zaanstreek-Waterland weten.

Naast de twijfel of iedereen geholpen kan worden, vormt ook overlast een reden om alleen op afspraak te testen. "We willen voorkomen dat er overlast ontstaat voor de omgeving, bijvoorbeeld door opstoppend verkeer of een wachtrij. Het is daarom alleen nog mogelijk om met een afspraak langs te komen bij de teststraat."

Wel heeft GGD Zaanstreek-Waterland een nieuwe testlocatie geopend in Zaandam. Vanaf deze week kunnen inwoners ook een PCR test laten afnemen aan de Vermiljoenweg in Zaandam (achter Albert Heijn XL). Ze kunnen hier met een afspraak terecht, 7 dagen in de week.