OMT adviseert heropening horeca en cultuursector: "Alles kan weer uit het vet"

"Ik was hiervan al op de hoogte, hier hebben we voor gelobbyd. Eerder was het plan om alles weer open te gooien tot 17:00 uur", zegt Baltus. "Dat is net niks, nu kunnen we nét iets meer en rustig weer alles opbouwen. Uiteraard is het voor de cafés en zaalverhuur nog lang niet voldoende, maar het begin is er."

Volgens ingewijden adviseert het OMT om, net als eerder, een vroegere sluitingstijd te hanteren: 20.00 uur wordt genoemd. Maar ook andere sluitingstijden liggen bij het kabinet nog op tafel, benadrukken bronnen.

Schulden

Horeca-ondernemer Baltus is bezig 'om alles weer uit het vet te halen'. "Het OMT advies wordt meestal wel opgevolgd, dus volgende week is ons restaurant open." Toch zitten zijn werkzaamheden als regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Noord-Holland er nog lang niet op. "Veel ondernemers zitten diep in de schulden. We zijn aan het kijken of we wat kunnen doen aan de loonbelastingschulden. Die staan nu on hold, maar moeten straks wel betaald worden."