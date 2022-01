Protest tegen standbeeld J.P. Coen: "Massamoord verdient geen standbeeld"

Op de Roode Steen in Hoorn is zaterdagochtend gedemonstreerd tegen het standbeeld van J.P. Coen door leden van stichting We Promise. Ze willen dat het beeld van het plein verdwijnt, omdat 'het een symbolische verering van kolonialisme en massamoord is'.

We Promise is een stichting dat strijdt tegen racisme en discrimantie in West-Friesland. Het beeld hoeft niet vernietigd te worden, benadrukt de stichting. Ze pleiten ervoor het standbeeld te verplaatsen naar een museum, waar het voorzien wordt van de juiste context. "Wij roepen zowel burgers als organisaties op om de #wegmetjpcoen banner zo vaak mogelijk van ons over te nemen en in 2022 actie te komen voeren in Hoorn. Het is tijd dat de gemeente Hoorn luistert naar de talloze stemmen die al jarenlang laten horen dat het standbeeld kwetsend is", schrijft We Promise op Facebook. Het protest trok overigens niet veel actievoerdes en lijkt rustig te zijn verlopen.