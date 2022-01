Marjolijn van Heemstra nieuwe stadsdichter: 'Hoop dat lezers met meer aandacht hun omgeving ervaren'

Marjolijn van Heemstra is de nieuwe stadsdichter van Amsterdam. De 40-jarige dichter uit Noord is de negende Amsterdammer die deze taak op zich zal nemen. Ze volgt Gershwin Bonevacia op, die van 2019 tot en met 2021 dichtte over de actualiteit van de stad.

Bianca Sistermans

Van Heemstra is journalist, dichter, schrijver en theatermaker. Haar roman En we noemen hem (2017) stond op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs. Sinds 2019 schrijft ze ook voor De Correspondent over de vraag hoe de ruimte ons kan helpen om anders naar de aarde te kijken. In haar rol als stadsdichter wil Van Heemstra vooral de verbinding zoeken met de omgeving, zegt ze tegen AT5/NH Amsterdam, maar hoe dat er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. "Als stadsdichter zal ik vooral reageren op wat er gebeurt. Waar ik precies over zal schrijven kan ik nu daarom nog niet zeggen."

Quote "Ik hoop dat bewoners om zich heen gaan kijken met een blik van verwondering en nieuwsgierigheid" Marjolijn van Heemstra, stadsdichter

Wel heeft ze zo haar gedachten waar ze aandacht aan wil geven. Van Van Heemstra kunnen we poëzie verwachten van de natuur. "Ik hoop dat bewoners dan om zich heen gaan kijken met een blik van verwondering en nieuwsgierigheid. Zo wil ik Amsterdammers laten zien wat er allemaal groeit." Daarbij hoopt de nieuwe stadsdichter dat medebewoners van de stad zich bewuster worden van de plek waar ze zijn. "In deze tijd zitten we veel thuis in een drukke stad. Naar verwachting wordt Amsterdam ook steeds drukker. Ik hoop daarom dat lezers via mijn gedichten met meer aandacht en vertraging hun omgeving gaan ervaren." De stadsdichter van Amsterdam is aangesteld door Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en wordt financieel gesteund door gemeente Amsterdam, De Kleine Komedie en de SLAA. Op 27 januari zal haar eerste gedicht verschijnen.