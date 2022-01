Gewapende overval op hotel in Amsterdam Zuidoost

Twee mannen hebben een gewapende overval gepleegd op een hotel aan de Karspeldreef in Amsterdam Zuidoost. De twee zijn gevlucht. Het is onbekend of er buit is gemaakt.

Het voorval gebeurde rond 22.15 uur, de politie vraagt getuigen die iets gezien of gehoord hebben rond die tijd en in de buurt van de Karspeldreef zich te melden.

Het is niet de eerste keer dat het hotel wordt overvallen. Vorig jaar december was het ook al raak. Opvallend is dat in het afgelopen jaar overvallen op hotels is verdrievoudigd. In 2021 vonden er twaalf overvallen plaats, in 2020 waren dat er vier.