Jong AZ-basisdebutant Meerdink treedt in voetsporen van zijn vader

Een kwartier voor tijd leek hij zijn basisdebuut extra glans te geven met een treffer. Helaas ging de kopbal van Mexx Meerdink er net niet in. De jonge spits was één van de drie basisdebutanten bij Jong AZ, dat vrijdagavond met 2-0 won van VVV Venlo.

Meerdink senior

Meerdink ging tien minuten voor tijd moegestreden naar de kant. Een wisselend gevoel hield de jonge spits over aan zijn basisdebuut. Niet alles ging goed bij hem, maar hij hield ook regelmatig de bal goed vast. Daarnaast zorgde hij voor veel energie in de Alkmaarse voorhoede. Dat harde werken kreeg hij mee van zijn vader. Meerdink senior voetbalde van 2002 tot 2007 bij AZ en was een belangrijke schakel in de succesjaren van Co Adriaanse. Nu is Martijn Meerdink de trotse vader van een nieuwe AZ-talent.

