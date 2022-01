Ex-lachgaskoning Deniz wil de gemeenteraad in: "Amsterdam moet weer lachen"

De gemeente legde hem verschillende boetes op. Later kreeg hij een dwangsom van een miljoen euro opgelegd. In 2019 stopte Üresin met lachgas en gebruikte zijn positie om voorlichting te geven aan jongeren: "Ik zag wat het met de gezondheid van mezelf en de vrienden om mij heen deed", zegt hij. "Lachgas is niet goed voor je, maar nog steeds blijf ik erbij dat mijn boetes onterecht zijn."

"Ik riep altijd al dat ik burgemeester zou worden", zegt Üresin. Maar zijn geschiedenis is niet zo politiek als dat doet lijken. Een paar jaar geleden bezat hij het bedrijf Ufogas dat lachgas verkocht op straat. In 2019 werd de directe verkoop van lachgas op straat verboden in Amsterdam, maar Üresin ging door. Althans, zelf zei hij enkel op bezorging te verkopen en niet aan 'venten' te doen, het verkopen op straat zonder vaste verkoopplek.

De punten van zijn Feestpartij zijn duidelijk: gratis openbaar vervoer voor iedereen, gratis kinderopvang, onbeperkt voedsel voor voedselbanken en het verlagen van parkeerboetes. "In bijvoorbeeld Duitsland kan het ook, dus ook hier in Nederland moeten we zorgen dat belastinggeld écht naar de burger toegaat." Hoe hij dat wil gaan betalen, wordt nog niet heel concreet. "Amsterdam is een wereldstad, een van de rijkste steden in de wereld. Er wordt zoveel belasting geïnd, ik denk dat het tijd is om geld aan burgers uit te keren in plaats van alleen maar te innen."