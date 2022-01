Buurt in gesprek met Halsema over geweldsincidenten: "Voordat je het weet heb je een mes in je rug"

Dit jaar waren er vijf heftige geweldsincidenten waarbij minderjarigen als verdachten zijn aangehouden. Met als dieptepunt de dood van de 16-jarige Armando in Amsterdam Zuidoost en de 29-jarige Casper Verheijen in Osdorp. Reden voor burgemeester Halsema om met de buurt hierover in gesprek te gaan.

"We hebben natuurlijk een aantal incidenten gehad de afgelopen weken, dat werd te erg", zegt Halsema. "Er is te veel geweld in Zuidoost en dat lijdt heel erg af van wat er ook goed gaat. Ik laat mij bijpraten door politie, straatcoaches en door de inwoners van de wijk. Om van hen te horen wat zij denken wat hier nodig is."

Volgens een buurtbewoonster zou de handhaving wat vaker door de buurt moet lopen. "Je moet wel opletten dat je niets verkeerd zegt, want voordat je het weet heb je een mes in je rug." Volgens een andere buurtbewoner komen ouderen niet meer buiten 's avonds omdat het buiten "unheimisch" is.

Verkeerde voorbeelden

De burgemeester valt het op dat er steeds meer jongeren zijn betrokken bij geweldsincidenten. "Soms zijn het slachtoffers die zichzelf gaan bewapen, omdat ze bang zijn. En soms gaat het om jongens die echt de verkeerde voorbeelden volgen en stoer denken te zijn door wapens te gebruiken", aldus de burgemeester.

Halsema kan zich vinden in het beeld dat de buurtbewoners vinden dat ze lang verwaarloost zijn. "We proberen echt met man en macht het plan van de grond te krijgen, maar de raderen werken soms traag. Het kost tijd voordat je hier een andere beweging krijgt, dat je er voor kan zorgen dat de buurt beter wordt."