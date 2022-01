Wervelend Jong AZ maakt tegen VVV-Venlo einde aan slechte reeks

Het is Jong AZ eindelijk weer eens gelukt om te winnen in de eerste divisie. Na twaalf duels op rij zonder zege werd VVV-Venlo vanavond bij vlagen weggespeeld op het trainingscomplex in Wijdewormer: 2-0.

Waarschijnlijk kregen de spelers van VVV in de rust een donderspeech, maar dat hielp niet. In de 54e minuut maakte De Jong zijn gemiste penalty goed door uit de draai raak te schieten: 2-0. Het bleek voor de Limburgers het signaal om meer de aanval te zoeken. Dat leek ook direct een doelpunt op te leveren, maar Sven Braken miste voor open doel dankzij geweldig ingrijpen van Sam Dirks.

De ploeg van trainer Maarten Martens kreeg daarna legio mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen. Fedde de Jong, die al eerder een kans miste, mocht zelfs aanleggen voor een strafschop nadat Iman Griffith op de hoek van de zestien neer werd gehaald. Vanaf elf meter schoot De Jong de bal over. Debutant Lewis Schouten raakte nog de lat in het eerste bedrijf. Ook Mexx Meerdink en Mischa Engel deden voor het eerst mee.

Jong AZ kwam vanaf de eerste minuut uitstekend voor de dag. De 1-0 ruststand was geen juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Alleen Myron van Brederode wist te scoren voor de Alkmaarders. Hij kwam vanaf links naar binnen en schoot raak in de verre hoek na een kwartier spelen.

Het was het gevaarlijkste moment van de Venlonaren. In het laatste half uur kwam de overwinning niet meer in gevaar. Het is de eerste driepunter voor Jong AZ sinds 1 oktober. Toen werd FC Dordrecht met 2-1 verslagen.

Opstelling Jong AZ: Reus; Sedláček, Berkhout, Dirks, Engel; Schouten (Twisk/82), Franken, De Jong; Griffith, Meerdink (Allouch/82), Van Brederode (Kewal/82)