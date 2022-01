Haarlemmer Alexander wil met kitesurftocht meer kinderen met beperking laten sporten

Hartje winter een sponsortocht surfen om geld in te zamelen om kinderen met een beperking te kunnen laten sporten. Haarlemmer Alexander Bout koos niet een eenvoudige manier om aan een studieopdracht te voldoen. Het grootse evenement dat hij in gedachten had, kon niet doorgaan. Maar met een speciale gast hoopt hij toch genoeg sponsoren aan te trekken voor de Esther Vergeer Foundation.

Willem Hooft is professioneel surfer en is rond deze tijd vaak in landen met warmere temperaturen te vinden. Maar voor de sponsortocht van Alexander gaat hij met liefde te water in IJmuiden. Niet staand hangend aan de kite, maar zittend op een aangepaste board wel te verstaan.

Willem liet zich namelijk niet uit het veld slaan toen hij vier jaar geleden door een motorongeluk een dwarslaesie opliep. "Ik zit in een rolstoel, maar het was voor mij in ieder geval het hoofddoel om het water weer op te kunnen."

'Hobby combineren met geld inzamelen'

Het doel van de sponsortocht is dan ook belangrijk voor Willem, die direct op de uitnodiging van Alexander inging. Samen met mede-studenten bedacht hij het project 'The Rolling Kids' voor de Esther Vergeer Foundation."Wat is nou mooier om het kiten, mijn hobby, te combineren met geld inzamelen."

Alexander had in eerste instantie een groots evenement met veel deelnemers aan de tocht in gedachten, maar dat kon door coronamaatregelen niet doorgaan. Met de speciale gast hoopt hij toch nog wat sponsors te trekken.