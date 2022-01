Gemeenteraadsverkiezingen zijn een uitdaging voor slechtzienden: "Kost wat meer energie"

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen presenteren de eerste deelnemende partijen haar verkiezingsprogramma’s. Voor visueel beperkten is het soms een uitdaging om dit door te nemen. De Hoornse tak van het CDA liet haar verkiezingsprogramma daarom inspreken door een radiopresentator. Een uitkomst, vindt de bijna volledig blinde Paul Noordegraaf uit Blokker. Maar er valt nog veel te winnen.

“Stemmen kost wat meer energie", vertelt Paul. Dat begint al bij het voorwerk. Bij verkiezingsprogramma’s of websites van politieke partijen, is even snel koppensnellen er niet bij. Een spraakprogramma op zijn telefoon helpt, maar daarbij is hij afhankelijk van de makers van de website en teksten. “Het is vaak maar afwachten of websites of documenten geschikt zijn voor mijn spraakprogramma”, aldus Paul. “Soms is een knop niet gelabeld, dan weet ik niet wat die knop doet. Ook plaatjes storen het programma.” Spraakprogramma Het CDA Hoorn maakte een interactieve versie van haar verkiezingsprogramma. Met grote knoppen, verdeeld naar onderwerp, die linken naar een audiobestand waarin de tekst wordt voorgelezen. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Jorik Simonides / WEEFF

Toch heeft Paul daar nog steeds zijn eigen spraakprogramma bij nodig. Het gaat wel een stuk sneller dan het inventariseren van de inhoud van andere verkiezingsprogramma’s, merkt hij op. Het zoeken naar de documenten, kost wat tijd. “Nee, koppensnellen zit er voor mij niet in”, beaamt hij. Toch ziet hij dat niet als een drempel. “Maar je moet er wel de zin en energie voor hebben. Het kost gewoon wat meer moeite.” “Je ziet dat alledaagse dingen voor hem veel tijd en energie kosten”, vertelt Martina Hildering, Pauls vrouw. “Soms hoor ik hem mopperen, dan kom ik en help ik hem graag. Maar we proberen zoveel mogelijk de zelfstandigheid te bewaren.” Stemmal Ook in het stemhokje, is volgens Paul nog een hoop te winnen. Dat vindt ook de Oogvereniging, die zich inzet voor de belangen van blinden en slechtzienden. De organisatie dringt bij gemeenten aan op het gebruik van een stemmal: een mal, waarbij visueel beperkten met behulp van audiodescriptie naar het juiste vakje worden begeleid. Daar kan men vervolgens een rood bolletje inkleuren. “Met zo’n stemmal kan ik zelf, zonder hulp stemmen”, vertelt Paul. Zonder, moet ik mijn vrouw, of iemand anders, om hulp vragen. Het liefst handel je zo zelfstandig mogelijk.” Voorzieningen Toch is het aantal gemeenten dat zo’n stemmal beschikbaar heeft, beperkt, volgens de Oogvereniging. Na een rondvraag blijkt geen van de West-Friese gemeenten de voorziening aan te bieden, tijdens komende gemeenteraadsverkiezingen. Wel bieden gemeenten begeleiding naar het stemhokje en is er een loep aanwezig. In een beperkt aantal stemlokalen zijn stembiljetten beschikbaar in braille. “Bij de landelijke verkiezingen kan ik me voorstellen dat je bereid bent om te stemmen in een andere gemeente, mét zo’n mal”, zegt Paul. “Maar voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat dat niet op. Dan wil ik stemmen voor de gemeenteraad in Hoorn.”