Deelnemers stappen uit windmolenparticipatie: "Het proces is een afvinkoperatie"

Zo'n veertig deelnemers aan de zogeheten reflectiefase over de komst van windturbines willen niet meer met de gemeente praten omdat ze zich niet serieus genomen voelen. Dat laten ze weten aan de burgemeester, wethouder Ruimtelijk Ordening Marieke van Doorninck en de hele raad via een brief.

"Deelnemers hebben ook het idee dat hun inbreng niet serieus genomen wordt en dat het proces niet meer dan een afvinkoperatie is in plaats van het daadwerkelijk inventariseren van argumenten", stelt Joost de Groot van actiegroep Windalarm.

"Onjuist en onacceptabel"

"Op donderdag 20 januari 2022 heeft u aan de gemeenteraad het afwegingskader ‘Signalen

uit de Stad’ aangeboden. Dit afwegingskader is niet samengesteld in samenspraak belanghebbenden. Wij zijn niet gehoord en hebben onvoldoende invloed gehad op dit afwegingskader", aldus de 41 ondertekenaars in de brief.

De deelnemers zijn duidelijk over hoe het proces is verlopen. "Kritiekpunten zijn door meerdere deelnemers op meerdere momenten kenbaar gemaakt. Toch heeft u besloten uw afwegingskader aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling. Wij betreuren het dat u uw politieke agenda blijkbaar belangrijker vindt dan een met belanghebbenden zorgvuldig samengesteld afwegingskader."

"Deelname aan een proces waarin niet geluisterd wordt naar de inbreng van deelnemers, en

waar bovendien de resultaten gepresenteerd worden als ware deze breed gedragen door de

deelnemers is onjuist en onacceptabel. Het tast de geloofwaardigheid van het bestuur aan."

Misvatting

Van Doorninck reageerde gisteren in een brief op de kritiek. Volgens haar is er een misvatting over de fase ontstaan. De reflextiefase zou gaan over het 'reflecteren op hoe we de zorgen van inwoners van Amsterdam kunnen borgen voor de volgende fase' en niet over de vraag of de windmolens een goed idee zijn. Wel heeft Van Doorninck gisteren toegezegd dat er een extra milieu-onderzoek komt.