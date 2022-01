Elf buslijnen rijden met aangepaste dienstregeling vanwege corona

De aangepaste dienstregeling gaat op twee verschillende dagen van start. Vanaf woensdag 26 januari rijden de lijnen 37, 38, 40 en 65 minder vaak. Vanaf maandag 31 januari geldt dat voor de buslijnen 41, 44, 47, 48, 62, 63 en 66.

"We blijven ons best doen om volgens onze standaard dienstregeling te rijden maar vanwege zieke collega’s of collega’s die in quarantaine zitten, moeten we aanpassingen doorvoeren in de dienstregeling van een aantal buslijnen", laat een woordvoerder weten.

Het GVB heeft wel een tip voor reizigers die met de bus moeten. "Ga voorbereid op pad en plan kort van tevoren je reis met de GVB-app of de planner op deze site."