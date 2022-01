Op strand van Texel gestrande vinvis blijkt grootste aangespoelde dier ooit te zijn

De dode vinvis die in augustus 2017 in verregaande staat van ontbinding aanspoelde op het strand van Texel, is het grootste dier dat ooit in Nederland is gestrand. Preparateur Chris Walen, die het skelet van het dier in elkaar aan het zetten is, heeft ontdekt dat de vrouwelijke walvis 23 meter lang was. Dat is langer dan elke eerder gestrande walvis.