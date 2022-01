Belastingbalie in Alkmaar moet op 'laagdrempelige manier' helpen bij belastingvragen

De Belastingdienst heeft vandaag samen met de gemeente Alkmaar een belastingsteunpunt geopend in het Alkmaarse Stadskantoor. Bij het steunpunt moeten mensen op een laagdrempelige en persoonlijke manier bij 'het minste of geringste' terecht kunnen met vragen, vertelt wethouder Robert te Beest.

Het is het tiende steunpunt dat is opgezet sinds de lancering van de steunpunten in juli vorig jaar. Liane Vlaskamp, algemeen directeur Particulieren bij de Belastingdienst, vertelt aan NH Nieuws dat het idee voor de steunpunten is ontstaan omdat lang niet iedereen de Belastingdienst makkelijk weet te bereiken. Dit werd 'nog duidelijker' door de toeslagenaffaire die in 2018 aan het licht kwam.

Groter bereik

Iedereen uit regio Alkmaar - van het Noordzeekanaal tot en met Den Helder en Texel - kan bij het steunpunt terecht. Wethouder Te Beest is 'heel blij' met de komst van het steunpunt. "Mensen waarderen persoonlijk contact, dit is in een tijd van digitalisering nog belangrijker."

De Belastingdienst en de gemeente hopen door de komst van het steunpunt bepaalde groepen beter te bereiken dan nu het geval is. "Denk hierbij aan laaggeletterden, ouderen, mensen die tijdelijk in de problemen zijn en mensen die fiscale vragen hebben met betrekking tot scheiding of overlijden."

Het steunpunt is iedere maandag geopend in het Stadskantoor, een afspraak maken kan via de Belastingtelefoon.