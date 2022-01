Hilversumse Judith 'gevangen' in Portugal door rechtszaak, tienduizenden euro's voor hulp

Ze vond er ook de liefde: ze leerde een man kennen, waarmee ze bijna twee jaar later een dochter kreeg. Het leven leek haar toe te lachen, maar door verschillende omstandigheden loopt haar relatie allesbehalve fijn. Dat merkt ze als ze met de vader van haar kindje naar Nederland verhuist om hier een bestaan op te bouwen. "Haar ex-vriend zou hier aan de slag gaan en zijn vrachtwagenrijbewijs gaan halen, maar hij heeft hier kennelijk nooit kunnen aarden. Dat zorgde ook voor scheurtjes in hun relatie", vertelt Judiths broer Mattijs.

De vader van hun dochtertje vertrok een jaar geleden weer terug naar Portugal. Judith reisde hem achterna om hun relatie nog een allerlaatste kans te geven. "Dat blijkt achteraf een grote fout te zijn geweest", zegt Mattijs. De volgens hem destructieve relatie tussen zijn zusje en ex-zwager bleek niet meer goed te komen.

Judith zou dan ook niets liever dan weer naar Nederland komen om, samen met haar dochtertje, haar leven weer op te pakken. Dat klinkt echter makkelijker dan het is. Haar ex-vriend verbiedt haar om haar dochtertje mee te nemen. Wel op het vliegtuig stappen zou zelf betekenen dat ze haar dochtertje volgens de wet ontvoerd. Ze zit vast op Madeira en kan zelfs voor een kleine vakantie niet weg. De kwestie zorgt ervoor dat ze ondertussen in een langslepende voogdijzaak is beland.

Portugese rechtsgang

En om het nog wat moeilijker te maken: die voogdijzaak wordt behandeld door de Portugese rechtbank op Madeira. "Daar is ze eigenlijk met heel veel vertrouwen mee begonnen, aangezien ze weet dat ze een goed bestaan zou hebben in Nederland en haar dochtertje een goede basis zou kunnen bieden", vertelt broer Mattijs. "Maar haar vertrouwen in de Portugese rechtsstaat is snel beschadigd geraakt. Er gaat veel mis: het ontbreekt aan goede tolken, stukken worden met de verkeerde mensen gedeeld, afspraken en uitspraken worden niet nagekomen. Het is zonder de juiste hulp moeilijk om zich staande te houden in de rechtbank."

Daar komt nog eens bij dat Mattijs merkt dat er totaal geen steun komt van de Nederlandse autoriteiten. "Ze bemoeien zich in Nederland gewoon niet met wat er in Portugal rond mijn zus gaande is. Ze heeft een Nederlands paspoort, haar dochtertje ook. Maar niemand zegt haar te kunnen helpen. Al onze verzoeken worden afgewezen. We staan er echt alleen voor."

Broer Mattijs merkt dat de hele kwestie een zware wissel trekt op zijn zus. "Het gaat haar zeker niet in haar koude kleren zitten", vertelt hij. "Ze wil niets liever dan het beste voor zichzelf en haar kind, maar ook voor haar ex-vriend. Ze wil hem absoluut niet de omgang met zijn dochter ontzeggen en wil er aan meewerken dat hij een paar keer per jaar naar Nederland mag komen, maar dat wordt niet gehoord. Hij maakt haar nu het leven zuur, zo zie ik het. En daar merken ook wij de gevolgen van. Mijn moeder reist af en aan naar Portugal om mijn zus te helpen en te steunen, mijn vader is net met pensioen, maar zit daardoor eigenlijk maar alleen. Ik ben er ook steeds mee bezig. Het raakt ons allemaal."

Steun van bekenden en onbekenden

Het heeft er alle schijn van dat Judith nog een lang juridisch gevecht te wachten staat, maar dat kan ze niet zonder de hulp van goede advocaten. "Ze heeft een goede gespecialiseerde advocaat nodig vanuit Nederland kan ondersteunen, maar dat zijn geen mensen die voor een kop koffie en een gevulde koek werken. Ze maakt enorme hoge kosten", vertelt Mattijs.

Als broer besloot hij een inzamelingsactie te starten. "Judith is zeker niet arm en kan zichzelf en haar dochter prima onderhouden, maar met zulke hoge kosten gaat het wel hard. Ik voelde dat ik haar moest helpen. Er is simpelweg veel geld nodig om haar een eerlijke kans te geven in de rechtbank", legt hij uit.