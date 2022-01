Verdachte aangehouden bij aankomst op Schiphol in onderzoek overleden persoon

Een 24-jarige man uit Colombia is vanochtend aangehouden bij zijn aankomst op Schiphol. Hij wordt in verband gebracht met een overleden persoon die op 30 november in een woning werd gevonden.

Politie

Het slachtoffer lag al enige tijd in zijn woning in Den Haag voordat de politie hem vond. De politie concludeerde dat er sprake was van een misdrijf en deed uitvoerig onderzoek. De 24-jarige man is een verdachte in dit onderzoek maar het bleek dat hij Nederland al had verlaten. Vanochtend kon de politie hem tijdens na zijn terugreis alsnog aanhouden.