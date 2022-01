Puzzelen centraal achterin voor in bloedvorm verkerend AZ

"Cambuur draait een prima seizoen tot op heden", weet Jansen in gesprek met AZ tv . "In het veldspel wat ze nastreven hebben ze goede dingen laten zien." Eerder dit seizoen won AZ met 3-1 in Leeuwarden. "Het was een moment voor ons om te laten zien dat we in een stijgende lijn zaten. Dat hebben we in Leeuwarden prima doorgetrokken en dat is nu niet anders."

In het bekerduel met FC Twente kon centrale verdediger Pantelis Hatzidiakos niet meedoen. De Griek viel uit in de warming-up. "Het gaat iets beter, maar de kans is klein dat hij er morgen bij is", zegt Jansen. Andere centrale verdediger Bruno Martins Indi is er in ieder geval niet bij. Hij is nog niet volledig hersteld van een teenblessure. Woensdag vormden Sam Beukema Aslak Witry het centrale duo. "We zijn aan het kijken of dat een vervolg krijgt, of niet."

Barasi bij A-selectie

Deze week verlengde aanvaller Yusuf Barasi zijn contract. Jansen is daar blij mee. "Fantastisch. Heel blij dat Yusuf inziet dat zijn toekomst bij deze mooie club ligt. Vanuit beide kanten spreekt het vertrouwen uit. Hij heeft het goed gedaan in de jeugd, maar het proces gaat verder om straks een stabiele eredivisie-spits van hem te maken."

AZ - SC Cambuur begint morgenavond om 20.00 uur.