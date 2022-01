Erik ten Hag neemt talent Amourricho van Axel Dongen mee naar topper PSV - Ajax

De pas 17-jarige Amourricho van Axel Dongen is door trainer Erik ten Hag opgenomen in de wedstrijdselectie van Ajax voor de topper van zondag tegen PSV. De Amsterdammers beschikken over een vrijwel fitte ploeg. Mohammed Kudus is nog niet inzetbaar.

In de aanloop naar de kraker ging het zowel in Eindhoven als in Amsterdam op de persconferentie meer over spelers dan de wedstrijd zelf.

"Zullen we het over PSV hebben?"

De namen van Ihattaren, Bergwijn en Tagliafico passeerden de revue. Op de mogelijke komst van de eerste twee wilde Ten Hag niet ingaan. "Ik ga niet in op namen of geruchten. Daar doen we bij Ajax nooit uitspraken over. Pas als iemand speler van Ajax is, kan ik mijn mening geven. Zullen we het over PSV hebben?"

Wat wel duidelijk werd, is dat Ajax niet ten koste van alles een vervanger voor Neres zal aantrekken. Ten Hag: "We hebben ons voorwerk gedaan. Die mogelijkheden zijn we aan het aftasten, maar we hebben ook intern jongens die die vacature kunnen invullen."

Talent

De Tukker noemde daarbij de naam van Daramy, maar ook die van het jeugdige talent Van Axel Dongen. De 17-jarige aanvaller stond gisteravond in het bekerduel tegen Excelsior Maassuis (9-0) in de basis. Afgelopen zondag maakte hij zijn eredivisiedebuut tegen FC Utrecht (0-3).

Ten Hag kiest ervoor de jongeling zondag niet te laten spelen bij Jong Ajax tegen Telstar, maar mee te nemen naar Eindhoven. "Hij heeft de kwaliteiten om de positie van Neres in te vullen ja, maar hij kan ook in de punt uit de voeten."

Vertrek Tagliafico

Dat Tagliafico Ajax graag wil verlaten, begrijpt de trainer. De Argentijn is op het tweede plan geraakt, maar wat Ten Hag betreft, blijft hij. "Ik zal ervoor vechten hem te behouden. Met hem hebben we zeven verdedigers. Als hij gaat, wordt de spoeling dun."