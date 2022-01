Al meer dan 18.000 euro opgehaald voor tango-legende Omar Mollo

De crowdfundactie die vrienden en fans van de Spaanse tango-legende hebben gestart staat al op dik 18.000 euro. De 71-jarige Omar en zijn vrouw Graciela wonen al sinds 2004 in Amsterdam, maar ontvingen vorig jaar oktober een brief van de IND dat ze het land uit moeten. Om hier toch te kunnen blijven hebben ze eigen vermorgen nodig, maar dat was er niet omdat ze geen inkomsten hebben vanwege corona. In totaal was er 10.000 euro nodig.