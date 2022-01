Mallorca-hoofdverdachten blijven doodslag Carlo ontkennen: "Verhaal heeft tweede kant"

Medeverdachte Hein B. staat er hetzelfde in. "Ik vind het nog altijd moeilijk om terug te kijken op die avond, want daar is wat fout gegaan. Ik heb daar fouten gemaakt en ik heb spijt van het geweld dat ik heb gepleegd tegen andere slachtoffers. Maar ik ben ook duidelijk: met het geweld tegen Carlo heb ik niets te maken. Het is echt vreselijk wat er met hem gebeurd is."

Mees T.: "Wat er gebeurd is, is niet goed. Dat ga ik ook zeker niet goedpraten. Maar er zit altijd een tweede kant aan het verhaal. Deze vechtpartij is begonnen vanuit de groep vrienden van Carlo. Ze hebben het uitgelokt. En alles wat er daarna gebeurd is, komt ook van twee kanten. Er zitten altijd twee kanten aan het verhaal van de daders, maar ook twee kanten aan het verhaal van de slachtoffers. Daar wordt voor mij nu te weinig naar te kijken. Wij worden afgestempeld als boeman, maar zij hebben ook een slecht aandeel gehad. Ik wil mijzelf niet bestempelen als slachtoffer, maar ik trek wel steeds aan het kortste eind."

Gevangenisleven valt zwaar

Het doet de jonge Hilversummer het meeste pijn dat hij ten onrechte wordt afgestempeld als boosdoener. "Het maakt mij emotioneel als ik denk hoe ik verdacht wordt van iets wat ik niet gedaan heb en dat als ik zie hoe mensen over mij oordelen. Ik kreeg onder meer een foto van mijzelf onder een guillotine onder ogen, en hoor dat mensen de namen en het adres van mijn ouders noemen. Dat maakt mij erg emotioneel, ik en zij hebben dat niet verdiend."

Mees T. geeft aan dat hij er erg veel moeite heeft dat hij na een klein half jaar nog altijd vastzit. "Het kan soms lijken of ik er nogal makkelijk mee omga, maar dit valt mij zwaar. De hele situatie is een achtbaan voor mij. Het doet mij pijn, ik kom ook moeilijk in slaap. Ik besef dat dat niets is als ik dat vergelijk met wat er met Carlo gebeurd is en wat zijn ouders nu moeten doormaken. Maar ik vraag u ook aan mij te denken."