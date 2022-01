Meer verkeersmaatregelen nodig op Wakkerendijk ondanks recente herinrichting

Nog geen twee jaar terug is de Wakkerendijk in Eemnes heringericht. Uit een evaluatie blijkt dat de verkeersveiligheid nog altijd beter kan en dat er meer snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. De gemeente is van plan op korte termijn actie te ondernemen.

De Wakkerendijk - NH Nieuws

Nog altijd komen er klachten van inwoners binnen over automobilisten die te hard rijden. Ook in de evaluatie van eind vorig jaar, waarin de herinrichting van 2020 kritisch tegen het licht is gehouden, concludeert verkeerskundig adviesbureau XTNT dat meer maatregelen nodig zijn om onder andere de snelheid zo goed mogelijk te verminderen. Wethouder Theo Reijn meldt dat de gemeente zogeheten no regret-maatregelen gaat nemen. Dat houdt in dat Eemnes in het eeste kwartaal van dit jaar bijvoorbeeld al borden gaat ophangen die de weggebruikers attenderen op het inhaalverbod. Op het 50 kilometergedeelte van deze kaarsrechte weg van en naar de A1 geldt dit verbod al, maar die wordt te vaak doorbroken, merkt de Eemnesser bestuurder op. Gedragsbeïnvloeding Er komen nog meer verkeersborden langs de Wakkerendijk te hangen. Omdat de snelheid toch regelmatig boven de 50 kilometer per uur gaat, laat Eemnes herhalingsborden met daarop de toegestane maximumsnelheid plaatsen. Daarnaast zet de gemeente in op positieve gedragsbeïnvloeding, zoals een snelheidsdisplay met een smiley. En wie niet horen wil, moet het maar in de portemonnee voelen. Eemnes heeft de duidelijke wens dat de politie vaker gaat handhaven op snelheid op de Wakkerendijk. Hierover zijn politie en gemeente in gesprek.

De Wakkerendijk in Eemnes is in 2020 heringericht - NH Nieuws

Wegversmallingen Dat zijn de maatregelen die de gemeente snel kan nemen. Daarmee is Eemnes nog niet klaar, want op de langere termijn komen er ook drie wegversmallingen op de Wakkerendijk. De versmallingen komen bij het oude kerkje Het Dikke Torentje, aan de kant van de snelweg. Op die plekken gaat de maximumsnelheid ook terug naar 30 kilometer per uur. Tevens is het de bedoeling dat de huidige 30 kilometer-zone verder opschuift ter hoogte van het Wilgenpad. Het idee is om deze zonegrens te verplaatsen naar de plek waar de Wakkerendijk met vrijliggende fietspaden overgaat in de 30 kilometer-zone waar de fietsers op de rijbaan rijden. "Met deze aanpassing wordt de weggebruiker op een logischer moment gewezen op de gewijzigde snelheid, waardoor deze beter opvalt en opgevolgd wordt", is de gedachte achter deze maatregel.

Kruispunt Wakkerendijk - Meentweg - Laarderweg in Eemnes - NH Nieuws

In 2020 zijn tijdens de reconstructie van de Wakkerendijk ook aanpassingen verricht op het kruispunt met de Meentweg en de Laarderweg. Hier zijn eveneens nieuwe ingrepen nodig, zodat de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers verbetert. Zo ligt er een voorstel om een haag te plaatsen tussen het voet- en fietspad op de Meentweg, om deze beter te scheiden. Fietspad Daarnaast wil de gemeente een versmalling plaatsen voor autoverkeer op de Meentweg, zodat de snelheid er echt uit is als zij de Laarderweg naderen. Dat biedt de fietser een veiliger plek om vanaf het fietspad over te steken en de weg te vervolgen richting de Wakkerendijk of de Laarderweg, aldus de uitleg. Inmddels heeft het Eemnesser college de maatregelen en aanbevelingen voorgelegd aan bewoners en andere betrokkenen die bij de verkeersevaluatie waren aangehaakt. Definiteve plannen voor deze vervolgmaatregelen zijn nu in de maak. Naar verwachting moeten de plannen in maart klaar zijn, waarna er daadwerkelijk actie ondernomen kan worden.