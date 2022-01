Nieuwe plek Hilversums stadsparkje betekent ook zoeken naar nieuwe ondernemers

Hilversum Marketing moet op zoek naar nieuwe ondernemers die aan de andere kant van het Hilversumse station aan de slag willen. Om verschillende redenen gaan kofiebar Stek, Bar de boules en Lokaal Hilversum niet mee naar het Oosterspoorplein, waar De Kwekerij de komende vijf jaar zal neerstrijken.

Hilversum Marketing gaat wel mee. Datzelfde geldt voor het inmiddels bekende houten frame op de kop van het Stationsplein. De 44 meter lange, 4 meter brede en 8 meter hoge constructie is demontabel en weer eenvoudig op te zetten. Op het plein aan de oostkant van station zijn er opnieuw drie kavels beschikbaar voor geïnteresseerde (startende) ondernemers.

Peuterbadje

"Het stadspark verhuist in het voorjaar en wat nemen we mee?", is de vraag die Hilversum Marketing stelt. Wat de citymarketingorganisatie betreft, kan het niet creatief genoeg zijn. "Een beachclub, een tent met vuurkorf of een peuterbadje met verschoningsruimte", zijn enkele voorbeelden die genoemd worden in de oproep.

