Meat Loaf-fan Jeroen bezocht 35 concerten: 'Hij was heel toegankelijk'

Het is een treurige dag voor Jeroen Spruit (40) nu zanger Meat Loaf is overleden. De superfan uit Wervershoof bezocht in binnen- en buitenland zo'n 35 concerten én ontmoette de ster enkele keren. "Vanavond draaien we zeker een plaat."

"Het einde van een tijdperk", reageert Spruit op het overlijden van de zanger die hij zo bewonderde. "Ik ben niet heel erg emotioneel, maar er komen wel veel mooie herinneringen boven." Het overlijden van de 74-jarige Meat Loaf werd vrijdagochtend bekend gemaakt.

De grootste hit van Meat Loaf was het iconische 'Paradise by the dashboardlight', die steevast in de bovenste regionen van de Top 2000 is terug te vinden.

Koorts

In 1993 ontstond de band tussen fan en artiest, door toedoen van zus Renate. "Zij kocht destijds een singeltje van het nummer 'I'd do anything for love' en sindsdien was de koorts aanwezig. Dat bombastische in de nummers sprak mij erg aan en live was hij heel sterk. Hij zong altijd met veel gevoel en emotie. Je geloofde het verhaal dat hij vertelde."

Tussen 1999 en 2017 bezocht hij niet minder dan 35 concerten. Vakanties werden afgestemd op het tourschema. Meat Loaf voerde hem naar Duitsland, Ierland, Engeland en Noorwegen. "En natuurlijk alle concerten in Nederland. In Engeland was ik erbij in de Royal Albert Hall. Dat was denk ik zijn beste concert ooit."

In 2017 zag hij zijn muzikale held voor het laatst. Daarna vielen de optredens weg, mede door de gezondheid van Meat Loaf. Met een glimlach: "De laatste jaren zijn een stuk goedkoper."

Backstage

Er gingen deuren voor Jeroen open, die voor anderen gesloten bleven. "Ik leerde bij concerten een paar Duitsers kennen en die hadden wat privileges, dus dan kwam je wel eens backstage. Ook werd ik wel herkend door de bandleden. Dan stond ik bij een concert weer eens vooraan en dan zwaaiden ze even. Dat zijn leuke dingen."