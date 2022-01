Jongeren al jaren de dupe van coronabeleid: "Ze houden het niet meer vol"

De rek is er compleet uit. "Ze houden het niet meer vol", vertelt de Hoornse teamcoach Jerrol Lashley van Stichting Netwerk over de jongeren die hij om zich heen ziet. Ze kampen met eenzaamheid, missen structuur en er is weinig om naar uit te kijken. Ook andere jongerenwerkers in West-Friesland merken dit. "Dit is een zorgwekkende situatie, waarbij ook niet direct zicht is op perspectief."

"Wat wij zien is dat er met twee jaar corona een sociaal component ontbreekt in het leven van jongeren", concludeert Jerrol Lashley, teamcoach Jongerenwerk in Hoorn. "Jongeren weten op dit moment heel moeilijk hoe ze zich in een groep moeten gedragen, vragen veel meer negatieve aandacht en raken geïsoleerd." Begin december ging Lashley nog in gesprek met Hugo de Jonge om het te hebben over de situatie van de jongeren, maar veel vervolg uit dat gesprek kwam er niet. "Ik heb toen benadrukt dat de overheid zich blind heeft gestaard op de maatregelen rondom corona en niet goed heeft gekeken naar het welzijn van de jongeren."

Volgens Lashley had daarbij ook het jongerenwerk beter betrokken moeten worden bij het coronabeleid. De teamcoach probeert al langere tijd de problemen aan te kaarten, maar dat mocht tot grote teleurstelling 'niet baten'.

Niet alleen in Hoorn Maar niet alleen in Hoorn speelt dit probleem. Jongerenwerkers op andere plekken in West-Friesland zien het ook. "Jongeren moeten elkaar juist opzoeken, ontmoeten, samen sporten en naar school. Door de maatregelen hebben ze dit een lange periode niet of nauwelijks kunnen doen. Dit is een zorgwekkende situatie, waarbij ook niet direct zicht is op perspectief", vertelt beleidsmedewerker Natasha Klaver van de gemeente Koggenland. Ook Nienke Lingbeek van Stichting Welzijn Stede Broec, ziet dat de coronamaatregelen flinke gevolgen hebben voor jongeren. "Wij zijn er ons zeker van bewust. Het is overigens niet alleen bij jongeren. We merken het bij alle doelgroepen eigenlijk wel." En Justine Lomax van Jongerenwerk Medemblik: "We gaan er vanuit dat deze pandemie nog niet voorbij is en dat ook de nasleep ervan, voor juist deze doelgroep, mogelijk nog langdurig impact gaat hebben op hun welzijn. Wij blijven dus zo goed en veel mogelijk in gesprek met de jeugd, de signalen monitoren en passen waar nodig onze werkzaamheden hier op aan."

Suïcide cijfers onder jongeren stijgen Eerder deze maand maakte Stichting 113 Zelfmoordpreventie nog bekend dat het aantal jongeren tot 30 jaar, dat door zelfdoding stierf in december vorig jaar, hoger is dan in eerdere jaren. Ditzelfde beeld werd ook gezien in januari en februari. Over heel 2021 zijn 15% meer jongeren tot 30 jaar overleden door zelfdoding dan het gemiddelde in de jaren daarvoor. Een verdere uitsplitsing wijst uit dat de toename vooral zit bij mannen tussen de 20 en 30 jaar.

"Het gaat niet goed met de jongeren", aldus Marianne Frieling, die werkt als sociaal psychiatrisch deskundige bij de GGZ in de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. "We zijn enorm geschrokken van de cijfers van 113. Het zijn hele verdrietige cijfers." Frieling maakt zich dan ook grote zorgen. "Ik zie dat jongeren aan het versomberen zijn en dit zijn wel de jongeren die straks onze samenleving moeten gaan draaien."

Volgens Frieling is de leeftijd van 12 tot 25 jaar een vormende fase voor jongeren. "Niet alleen de hersenen ontwikkelen zich dan, maar ook hun identiteit. Identiteitsontwikkeling gaat over: wat ben ik voor jongen of meisje? Wat vind ik leuk? Waar word ik warm van?" Maar om dat te ontwikkelen is er 'oefenruimte nodig om dat te ontdekken'. "En door zo'n lockdown wordt dat natuurlijk enorm ingeperkt", vervolgt Frieling. "Ik vergelijk het weleens met een dreumes van een jaar of één. Die wil namelijk gaan lopen vanuit zichzelf, want kinderen ontwikkelen héél véél uit zichzelf en die bind je vast aan een stoeltje." "Nou, dan hoef je weinig fantasie te hebben om te bedenken wat dat voor gevolgen heeft en dat dat een hele ongezonde situatie is", concludeert Frieling. Onderzoek Dat lockdowns slecht zijn voor het welzijn van jongeren blijkt ook uit een rapport van het Nivel en RIVM, dat gisteren werd gepubliceerd. Hierin wordt de volgende conclusie gesteld: 'alle kinderen en jongeren hebben in meer of mindere mate negatieve gevolgen van de coronapandemie ervaren op, zowel fysiek, psychisch als sociaal vlak. Op meerdere manieren heeft het hen beperkt in het welzijn en/of functioneren. Een voorbeeld hiervan is de vergrote afstand tot de zorg, onderwijs en sociale contacten en het kelderen van de zorg en onderwijskwaliteit tijdens de lockdown'.

Steun bieden Teamcoach Jerrol Lashley van Jongerenwerk Stichting Hoorn maakte vorige week samen met Imani (15) en Mandy (18) een rapnummer. De tieners uit Hoorn delen in het nummer hun gevoelens over de lastige periode tijdens corona. Met het nummer proberen ze samen de verbinding te zoeken met de jeugd.

