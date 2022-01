Rector Mendelcollege: "700 leerlingen zitten thuis, quarantaineplicht moet eruit"

Van de in totaal 1.800 leerlingen van de middelbare school in Haarlem-Noord zitten er op dit moment zo’n 700 thuis. "En daarvan zijn ongeveer 170 kinderen besmet met het virus. Met de overige 500 is niks aan de hand en die willen graag naar school. Alleen door de quarantaineregel waarover ik afstemming heb met de GGD, moet ik wel klassen naar huis sturen. En dan loopt het zo absurd op."

Volgens Heinemeijer kan er op dit moment nog wel gedegen onderwijs worden gegeven. "Alleen is het niet zoals het hoort te zijn en zeker niet zoals we hoopten dat het nu zou gaan. We zien ook dat de kinderen het steeds moeilijker krijgen. Ze hebben in die leeftijd contact nodig om zichzelf te vormen. Nu zijn ze zoekende en daar worden ze onzeker van. De jeugdzorg zijn we in mijn optiek de afgelopen twee jaar uit het oog verloren."

Kabinet

"Laat ieder een kind een zelftest doen voordat ze naar school komen", stelt de rector. "Als die positief is, dan blijf je thuis. Ik kan het kabinet alleen maar adviseren om de quarantaineplicht af te schaffen. Want het gaat niet alleen maar over de scholen. Op veel plekken in de samenleving loopt het hierdoor vast. We moeten met het virus leven dus laten we dat ook gaan doen. Er is in ieder geval geen haar op mijn hoofd die erover denkt om de school te sluiten."

Meerdere scholen in de regio hebben klassen noodgedwongen naar huis moeten sturen. Ook de directeuren publieke gezondheid van de GGD's waarschuwen dat de jeugd last heeft van deze quarantaineregels op school. Ze pleiten daarom voor versoepelingen. Het Outbreak Management Team gaat vandaag de quarantaineregels voor scholen onder de loep nemen.