OM eist 240 uur werkstraf en voorwaardelijke celstraf tegen Manuel Broekman wegens aanranding barvrouw (21)

Tegen acteur Manuel Broekman is zojuist door het Openbaar Ministerie een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden geëist voor het vermeend aanranden van een 20-jarige vrouw. In juli 2020 zou hij haar in een Amsterdamse cocktailbar meermaals bij haar borsten, kruis en billen hebben gegrepen.

AT5 / BSR Agency

Het gebeurde volgens het slachtoffer in een cocktailbar in De Pijp. Zij werkte die nacht van 4 juli achter de bar en kreeg de opdracht een cocktail te maken voor de Amsterdamse acteur. Daarna wilde hij met haar op de foto. Tijdens het maken van die foto zou Broekman haar tot drie keer hebben betast en gegrepen bij haar billen, borsten en vagina. Manuel Broekman ontkent de aanranding. Wel is hij die avond in dat café geweest en is de foto gemaakt, vertelt zijn advocaat. Hij zei daarover zelf in een brief: "Ik word al zeventien jaar gevraagd om op de foto gegaan. Ik kan me dit moment dan ook niet herinneren. Ik heb nog nooit iemand aangerand tijdens zo'n moment."

Het slachtoffer leest een brief voor aan Broekman. Die begint zo: "Manuel. Hoe is het met je? Jij kunt je mij waarschijnlijk niet meer herinneren. Ik jou wel, helaas. Sinds 4 juli 2020 ben je vrijwel niet meer weggeweest uit mijn gedachten" — Maaike Polder (@maaikepolder) January 21, 2022