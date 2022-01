Eemnes start proef met voorrang geven aan eigen inwoners op de woningmarkt

Voorrang krijgen op de lokale woningmarkt is een lastige wens om in te willigen. De gemeente Eemnes is samen met woningcorporatie de Alliantie een proef gestart met doorstroommaatregelen, waarbij de eigen inwoners onder bepaalde voorwaarden inderdaad als eerste aan bod komen.

De woningmarkt in Nederland zit zowel voor kopers en huurders muurvast. Niet alleen huizen bouwen brengt beweging op gang, maar het bevorderen van doorstroming (een woning achterlaten, waardoor een ander huishouden hier in die woning kan) heeft eenzelfde effect. Eemnes wil inzetten op die laatste methode, door een verhuisketen te stimuleren en ervoor te zorgen dat huurders in een passende woning terechtkomen.

De gemeente is nu gestart met de pilot doorstroommaatregelen. Daar is de van-groot-naar beter-regeling een belangrijk onderdeel van. Dat betekent dat Eemnessers voorrang krijgen op de lokale woningmarkt.

Van vier- naar driekamerwoning

Daar zit wel een aantal voorwaarden aan vast. De inwoner moet een vierkamerwoning of groter achterlaten en verhuizen naar een woning met maximaal drie kamers. In het geval van Eemnes gaat het alleen om huurders die een sociale woning van de Alliantie huren. Als de huurder alle boxen aantikt dan wordt de voorrangsregeling in het account van WoningNet geactiveerd.

De gemeente redeneert dat huurders best willen verhuizen maar dat de hogere huurprijs of de verhuiskosten regelmatig een sta-in-de-weg zijn. Hierdoor blijft de huurder zitten waar hij zit en blijft doorstroming uit. De Alliantie en de gemeente willen op dit vlak een handje helpen en komen tegemoet in de kosten.

De inmiddels gestarte pilot duurt een jaar. Na deze proefperiode onderzoekt een onafhankelijk bureau hoe het de afgelopen twaalf maanden gegaan is. Met deze uitkomsten bepalen de gemeente en de Alliantie of zij verdergaan met dit project.