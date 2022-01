OM vervolgt Meijer voor verduistering, voormalig Forza!-kopstuk ontkent in brief aan raad

Het Openbaar Ministerie vervolgt Paul Meijer, voormalig fractievoorzitter van Forza! Haarlemmermeer, op verdenking van verduistering. Gisteren werd bekend dat Meijer duizenden euro's aan partijgeld voor privé-doeleinden zou hebben gebruikt. Zelf ontkent hij alle aantijgingen in een brief aan de gemeenteraad: "De onderzoeken zijn incompleet en ondeugdelijk."

"Dat onderzoek is inmiddels afgerond. De Officier van Justitie heeft het dossier bestudeerd en is van mening dat er met de huidige stand van het onderzoek voldoende verdenking bestaat van verduistering", aldus het OM tegenover NH Nieuws. G isteravond werden de resultaten van het onderzoek van de Rijksrecherche openbaar gemaakt.

"Ik ga het woord tribunaal niet in de mond nemen, maar ik wil u er op wijzen dat er geen sprake kan zijn van een soort jury-rechtspraak vanavond in deze zaal"

De onderzoeken werden ook besproken in de gemeenteraad van gisteravond. Meijer zelf schitterde door zijn afwezigheid, in een brief aan zijn collega's vertelt hij waarom: "Ik ga het woord tribunaal niet in de mond nemen, maar ik wil u er op wijzen dat er geen sprake kan zijn van een soort jury-rechtspraak vanavond in deze zaal. Ik zie nog altijd een onderzoek door de Officier van Justitie vol vertrouwen tegemoet en ga mijn hier niet tegen valse aantijgingen verdedigen", aldus Meijer.

Seizoenskaart Ajax en autoreparaties

De verdenkingen aan zijn adres beginnen 7 oktober 2020 als Erik Vermeulen, die kort daarvoor door toenmalig fractievoorzitter Paul Meijer tot penningmeester van Forza! Nederland was benoemd. Bij het doorspitten van de administratie ontdekte Vermeulen dat Meijer geld uit de partijkas voor privédoeleinden had gebruikt. Meijer zou geld uit de partijkas hebben gebruikt voor boodschappen, een seizoenskaart voor Ajax en autoreparaties.

'Barbertje móest hangen!'

Nu het onderzoek is afgerond ontkent Meijer alle verdenkingen en noemt het onderzoek incompleet en ondeugdelijk. "Duidelijk is dat het uitgangspunt van de onderzoeken niet waarheidsvinding was, maar bevestiging van vooraf vastgestelde gevolgtrekkingen uit de melding van Vermeulen. Barbertje móest hangen!", schrijft Meijer.

De bal ligt nu bij de Officier van Justitie, die genoeg bewijs zal moeten gaan leveren om de verdenkingen te staven. Meijer ziet zowel dit onderzoek, als de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, beiden vol vertrouwen tegemoet. "Uw als strafzaak vermomde politiek doet daar niets aan af", besluit hij in zijn brief.

Meijer is sinds de ontdekking van Vermeulen op non-actief gesteld en heeft zich inmiddels aangesloten bij de partij van Van Haga. Onder zijn vlag zal Meijer meedoen aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer.