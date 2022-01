In 2020 geopende kledingzaak Wieringerwerf alweer dicht: 'Door lockdowns en open straat'

Mirjam is een onderneemster in hart en nieren en al jaren succesvol met meerdere kledingwinkels in de Noordkop. Ze had er dan ook veel zin in om in het oude pand van de Expert, iets achter de winkelstraat in Wieringerwerf, aan de slag te gaan.

Qjoezz betrok het pand samen met een kapsalon en samen knapten ze het hele pand op. Maar rond de periode van de opening kwam corona. "Hierdoor hebben we geen speciale opening kunnen doen en mochten er meteen maar een beperkt aantal mensen naar binnen", vertelt Mirjam.

Afgesloten weg

Naast de verschillende lockdowns die volgden, lag de weg naar de winkel ook voor een halfjaar open door werkzaamheden. "Hierdoor konden mensen ons ook niet echt vinden", aldus Mirjam.

De resultaten vielen door corona en de werkzaamheden aan de weg flink tegen en daarom besloot Mirjam het filiaal te gaan sluiten. Maar makkelijk was het niet voor haar. "Je bouwt wat op om voor de mensen lokaal een leuke winkel te kunnen creëren", zegt Mirjam. "Dat wordt je dan wel afgenomen", vervolgt ze.