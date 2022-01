Gina voorkomt fietsendiefstal van collega bij zorgcentrum Lindendael

Nietsvermoedend hield zorgmedewerker Gina Bosco een pauze toen twee mannen, gekleed in het zwart, het terrein achter zorgcentrum Lindendael op kwamen fietsen. "Eén van de twee liep naar de fietsenstalling, waar onze fietsen staan. Daarna zag ik hem terugkomen met een fiets, terwijl hij de achterband omhoog hield."

De oplettende zorgmedewerker vroeg aan de man wat hij 'in godsnaam met de fiets ging doen', waarna hij antwoordde: "Ik ben mijn sleutel kwijt, mevrouw." Gina geloofde het niet en riep dat ze de politie ging bellen, waarna de man de fiets tegen het hek van een van de woongroepen plaatste, vertelt de zorgmedewerker. "Daarna renden de twee mannen snel weg en gingen ervandoor."

Gina vertelt dat de politie de twee fietsendieven elkaar net gekruist hebben. "Het belangrijkste is dat de fiets niet gestolen is en dat een collega na haar of zijn dienst gewoon naar huis kon."

Gebeurt vaker

Locatiemanager Agnes Glas, van zorgcentrum Lindendael in Hoorn, vertelt dat het P+R-terrein vaker doelwit is van fietsendieven. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het is vervelend en diep triest. Gelukkig hebben we camerabeelden die we met de politie kunnen delen."

Vooralsnog zijn er nog geen meldingen binnengekomen van zorgmedewerkers die hun fiets kwijt zijn, stelt Glas. "We houden de situatie in de gaten."