Burgemeester Frank Streng langer uit de roulatie dan verwacht

Half december kwam naar buiten dat burgemeester Frank Streng onderzocht werd door medische specialisten, waarna werd geadviseerd om voorlopig rust te nemen. "In combinatie met medicatie werkt hij nu aan zijn herstel. De burgemeester hoopt over enkele weken het werk te kunnen hervatten", liet een woordvoerder toen weten. Maar nu blijkt dat hij toch langer uit de roulatie ligt dan verwacht.

Het was al bekend dat wethouder Harry Nederpelt in de tussentijd waarnemend burgemeester is en zijn taken overneemt. Dit blijft hij doen totdat Streng is hersteld en zijn taken als burgemeester weer kan oppakken.

Streng begon op 1 juli 2011 als burgemeester van Medemblik en is bezig aan zijn tweede termijn.