LIVE NH Sport met MVV Maastricht - FC Volendam en Jong AZ - VVV-Venlo

Vorig seizoen hielp Martijn Kaars FC Volendam in De Geusselt hoogstpersoonlijk aan een 2-0 voorsprong, maar gaven de Volendammers de winst in de blessuretijd uit handen (2-2). Niet zo verwonderlijk want Volendam heeft het vaak lastig in Maastricht. Van de laatste zeven ontmoetingen keerde de ploeg alleen in 2016 met de drie punten huiswaarts (1-2).

Vormcrisis

De meest recente uitslagen geven voldoende hoop op een overwinning. Volendam is zelf immers twintig wedstrijden op rij ongeslagen en MVV zit in een vormcrisis. De Limburgers wachten al acht duels op een zege. Vorige week was Telstar met 2-1 te sterk.

De aftrap in Maastricht is om 20.00 uur. Frank van der Meijden is de verslaggever.

Jong AZ - VVV-Venlo

Omdat Telstar gisteravond in de beker in actie kwam tegen PSV (2-1) zijn de Velsenaren vanavond vrij. Dat betekent dat NH Sport haar verslaggever naar Wijdewormer stuurt voor Jong AZ - VVV-Venlo.

En waar het eerste elftal aan een ijzersterke reeks bezig is in de eredivisie heeft het beloftenteam sinds 1 oktober niet meer gewonnen. In cijfers: twaalf wedstrijden leverden acht nederlagen en vier keer een gelijkspel op. Doelcijfers: acht vóór en negentien tegen.

De voormalig lijstaanvoerder vinden we terug op de vijftiende plaats in de eerste divisie. VVV-Venlo staat elfde en heeft vier punten meer dan Jong AZ, maar óók een wedstrijd meer gespeeld.

Erik-Jan Brinkman doet vanavond verslag vanaf het trainingscomplex van AZ. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Stef Swagers.