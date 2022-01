Ziekenhuispersoneel krijgt hoger loon na protesten

In de nieuw cao staat dat de lonen vanaf begin deze maand met tenminste 2 procent omhoog gaan, met een bodem van 90 euro. Verder stijgt het minimumloon naar 13 euro per maand. In de maand na het definitieve akkoord krijgt iedereen eenmalig 250 euro.

Ook wordt onregelmatig werken beter beloond. Volgens vakbond FNV was dat hard nodig. "Talloze verhalen van de werknemers, en verschillende analyses hebben duidelijk gemaakt dat werken in een ziekenhuis niet echt gezond is, vanwege de oplopende werkdruk en het altijd maar beschikbaar moeten zijn", laat FNV-bestuurder Elise Merlijn weten.

Ook vakbond CNV is blij met de nieuwe cao. "In deze tijd actievoeren in ziekenhuizen is iets wat eigenlijk niemand wil", zegt CNV-bestuurder Joost Veldt.