Oud-wethouder Liesbeth Boersen keert terug in politiek, wil geen wethouder meer worden

Oud-wethouder Liesbeth Boersen keert terug in de politieke arena van Blaricum. De Blaricumse Partij presenteerde deze week haar kieslijst, die Boersen aanvoert. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag blikt de politica terug op haar wethouderschap en vooruit op de verkiezingen.

Wel stelde Boersen twee voorwaarden om mee te doen, namelijk dat het een 'bredere en jongere' lijst zou worden. Kijkende naar de top vijf van de lijst is dat gelukt. Zo is DBP-raadslid Rene Kemperman nummer twee. Nummer drie is de Khalid Hammouti, een geboren en getogen Blaricummer met een Marokkaanse achtergrond. Robert Jan Bon maakt zijn debuut op nummer vier.

Februari vorig jaar trad Boersen af na felle kritiek van de gemeenteraad. Dat ging voornamelijk over haar omgang met bouwprojecten en de omgang met vragen van zowel bewoners als raadsleden. "In eerste instantie heb ik een half jaar niets aan politiek gedaan, maar toen kwam ik erachter dat ik iets miste", vertelt Boersen. Toen de Blaricumse Partij haar vroeg de lijst aan te voeren kroop het bloed waar het niet gaan kon.

Op nummer vijf staat het vijftienjarige nichtje van Boersen, Rianne. "Ze was altijd al geïnteresseerd en was zo enthousiast over mijn terugkeer dat ik haar vroeg op de lijst te komen." Als je in de periode van 2022 tot 2026 18 jaar wordt, mag je wel op de lijst. Voor de gemeenteraad moet ze wel wachten tot haar 18e. Wel heeft ze een cursus tot gemeenteraadslid van drie avonden gevolgd. "Toen was het pleit beslecht", vertelt Boersen.

Geen wethouderschap

In het gesprek laat Boersen weten dat ze niet meer een wethouderschap ambieert. "Ik heb het 12 jaar mogen doen. Het is een prachtig vak, maar een heel zwaar vak", zegt Boersen. "Dat heb ik gemerkt toen ik geen wethouder meer was. Dan kan je wel slapen en wordt je niet meer elke keer om 5.00 uur wakker." Wel zal ze er rekening mee houden dat politieke tegenstander haar met haar voormalig wethouderschap om de oren kunnen slaan.

Boersen mikt tijdens de verkiezingen op het binnenhalen van vier zetels. Nu staat de Blaricumse Partij nog op drie zetels. Een plek in de coalitie geniet de voorkeur.

Luister het hele interview terug via deze link.