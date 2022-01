Alarm over intimidatiecultuur in gevangenis: "Criminelen zetten zaken voort vanuit bajes"

Zo'n 1.600 medewerkers van Dienst Justitiële Inrichtingen ervaren intimidatie door leidinggevenden of gevangenen. Daarnaast stelt ditzelfde aantal dat gedetineerden in of vanuit de bajes doorgaan met crimineel gedrag. De vakbond eist maatregelen en een 'cultuurverandering'.

Dit stelt FNV vandaag aan de kaak. In totaal werken er 15.000 mensen in zo'n dertig gevangenissen en instellingen in heel Nederland. Noord-Holland kent drie gevangenissen: de megabajes in Westzaan, de gevangenis Zuyderbos in Heerhugowaard en Justitieel Complex Schiphol.

Mensen die in zo'n instelling werken (dit kunnen bijvoorbeeld cipiers of bewakers zijn) hebben wekelijks te maken met bijvoorbeeld neerbuigende opmerkingen of een onvriendelijke houding van een leidinggevende. Dit blijkt uit het onderzoek onder 1.839 medewerkers.

Daarnaast ervaren zij - één op de drie wekelijks - intimidatie en agressie. En wanneer dergelijke veiligheidsincidenten besproken worden met leidinggevenden, voelt bijna een derde van hen zich onvoldoende gehoord.

Een bekend probleem, wat ook al eerder bij NH Nieuws door medewerkers van Justitieel Complex Zaanstad is aangekaart, is dat de agressie en intimidatie door gedetineerden toeneemt.

Criminele activiteiten vanuit bajes

Dan de criminele activiteiten: die zouden binnen de muren van de gevangenissen gewoon worden doorgezet, melden medewerkers. Deze week bleek dat al dat het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld vermoedt dat motorbendekopstuk Lysander de R. vanuit de bajes opdracht gaf voor intimidaties in Koog aan de Zaan.

Dat dit een mogelijkheid is, wordt nu dus onderschreven door het onderzoek van de FNV. De helft van de respondenten voelt zich daardoor onveilig. De vakbond eist een gesprek met Dienst Justitiële Inrichtingen en de minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind.

Al eerder gaf de centrale ondernemingsraad van de gevangenissen en instellingen aan dat personeel gebukt gaat onder een groot tekort aan inzetbaar personeel, te hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim. Nu eist de vakbond actie.