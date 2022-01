Zorgen om quarantaineregels basisscholen: "Ik weet niet meer hoe ik het moet doen"

Op dit moment moeten alle kinderen uit een klas in quarantaine wanneer er binnen zeven dagen minstens drie kinderen positief getest zijn op corona. Van de ruim tweehonderd basisscholen in Amsterdam zijn er op dit moment drie gesloten. Dit baart ouders en schoolbesturen zorgen.

Lieke Thesing is voorzitter van BBO Amsterdam, de vereniging voor schoolbesturen in onder andere het basisonderwijs. Zij herkent dit probleem: "Leerlingen lopen leerachterstanden op en het is voor sommige van hen heel lastig om dit in te halen." Naast de leerlingen gaat het ook om leerkrachten: "Het is heel lastig schakelen om dan weer online en dan weer offline les te geven. Het tekort is al groot, dus zieke leraren kunnen we er niet te veel bij hebben."

Recht op onderwijs

Volgens Thesing is de oplossing voor de dichte scholen een versoepeling van de huidige quarantaineregels: ''Dat je niet met drie kinderen de boel al naar huis moet sturen. Want met deze cijfers, heb je natuurlijk zo drie besmette kinderen." Als de regels blijven hoe ze nu zijn, zitten we volgens de voorzitter de komende weken nog steeds met dichte scholen: ''Ik zie de cijfers nog niet naar beneden gaan, dus ik denk dat het de komende weken dan nog blijft zoals het nu is.''

Jojanneke hoopt ook dat de scholen zo snel mogelijk weer opengaan: ''Het gaat om het recht op onderwijs, dat hebben kinderen al twee jaar niet meer volwaardig. Scholen sluiten is volgens mij echt een eindstation wat we met elkaar niet meer moeten willen bereiken.''

Vandaag komt het Outbreak Management Team (OMT) bijeen om een nieuw advies uit te brengen aan het kabinet.