AZ-talent Yusuf Barasi tekent bij tot 2025

"Dit is een jongensdroom die uitkomt. Ik heb veel minuten gemaakt bij Jong AZ en ben steeds meer gewend geraakt aan het niveau. Nu wil ik doorpakken: zoveel mogelijk spelen, belangrijk zijn voor het team en laten zien wie ik ben. Dat in zowel Jong AZ als met speelminuten in het eerste team", aldus Barasi.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts: "Hij laat al langer zien een talentvolle jongen te zijn die niet alleen afhankelijk is van zijn medespelers. Hij kan zelf kansen creëren, is snel en technisch vaardig. Dat zijn goede eigenschappen voor een aanvaller", laat Huiberts weten op de site van AZ.

De in Alkmaar geboren Barasi is sinds 2014 actief in de jeugdopleiding van AZ. Op 13 januari maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens Jong AZ - TOP Oss. Dit seizoen speelde hij veelal bij Jong AZ en viel hij een aantal keren in bij AZ.