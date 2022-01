Man zes jaar de cel in voor doden van baby van drie maanden oud

Een 33-jarige man is door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld tot zes jaar cel voor het opzettelijk doden van zijn dochtertje van drie maanden oud. Het drama gebeurde in februari 2017 in Koog aan de Zaan.

De moeder van de baby, die op dat moment net terugkwam van boodschappen doen, trof haar dochtertje in comateuze toestand aan. De baby werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze drie dagen later overleed.

Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wees uit dat het meisje is overleden aan zeer ernstig hersenletsel. Volgens de deskundigen paste het letsel niet bij medische aandoeningen, maar bij heel hard heen en weer schudden of het uitoefenen van geweld aan het kind. Die conclusie nam de rechtbank over.

Geen medische aandoening

De vader zelf verklaarde dat zijn dochtertje enkele weken eerder ook in het ziekenhuis was opgenomen, nadat hij haar had gereanimeerd. Hij vermoedt dat daar een diagnose is gemist. De rechtbank gaat niet in zijn verhaal mee. Volgens de deskundigen past het letsel dat het meisje opliep niet bij een medische aandoening.

Aangezien de man als enige bij het kind in de buurt was, houdt de rechtbank hem verantwoordelijk voor haar dood. Bij de lengte van de straf is onder meer rekening gehouden met het feit dat de man nog een jong gezin heeft dat afhankelijk is van hem.