Het 'padelvirus' bereikt ook Zwaag, plannen voor zes banen liggen klaar

In Hoorn wordt met de sport padel al fink aan de weggetimmerd. En het 'padelvirus' bereikt nu ook Zwaag. The Padellers, een bedrijf dat meerdere banen huurt, heeft een aanvraag ingediend om zes banen aan te leggen in een bedrijfspand in Zwaag.

Adobe Stock

Padel is een van de hardst groeiende sporten van Nederland, die een kruising is tussen tennis en squash. Indoorhallen, pop-up banen en velden bij tennis- en sportverenigingen: de nieuwste sporthype is overal. In 2015 telde Nederland nog maar 23 padellocaties, nu gaat de teller over de 200 heen. En nu lijkt er ook een padellocatie in Zwaag te komen. Daarvoor heeft het bedrijf van de Nederlandse ondernemer en influencer Bas Smit bij de gemeente een vergunningsaanvraag ingediend. Het gaat om zes banen in een bedrijfspand aan de Marowijne, waar voorheen Office Center Hoorn zat. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Hoorn. Hij vervolgt: "Het gaat om een periode van vijf jaar, met daarin een verlengingsoptie van nog eens vijf jaar." Het bedrijf dat de locatie wil huren, krijgt binnen acht weken uitsluitsel. Daarna volgt er een periode, waarin omwonenden eventueel bezwaar kunnen maken tegen de komst van het padelcentrum. Komende zomer Als de vergunning wordt goedgekeurd, moet het bedrijfspand nog verbouwd worden, laat een locatiemanager van The Padellers weten. "Het streven is om komende zomer open te gaan."