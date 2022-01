Burgemeester Halsema vraagt steun defensie: militairen gaan megaproces in Bunker bewaken

Burgemeester Halsema heeft defensie gevraagd om te assisteren bij de beveiliging van rechtbank de Bunker in Amsterdam Osdorp. Dat betekent dat er vanaf maart tot begin juli militairen op straat zullen staan. In die periode zijn er weer zittingen van het Marengoproces tegen onder meer Ridouan Taghi.

De afgelopen maanden werd de omgeving bewaakt door agenten van de bewakingseenheid. Dat is een nevenfunctie, het zijn agenten die eigenlijk bijvoorbeeld in een normaal basisteam van een politiebureau werkten. Door de bewaking van het Marengoproces hadden die bureaus een tekort aan agenten.

Uitputting

De politie heeft daarom aan de driehoek (burgemeester, politie, justitie) gevraagd om defensie in te zetten om 'de uitputting van mensen en middelen tegen te gaan'. "De driehoek is van mening dat, om in de huidige situatie het voortzettingsvermogen van de politie te verzekeren, bijstand van Defensie noodzakelijk en urgent is", schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Het gaat om militairen die een groen veldtenue dragen. Ze staan net als de politiemensen van de Bewakingseenheid op een statische positie. Halsema: "Ik wil benadrukken dat het straatbeeld niet wezenlijk verandert, de bewapening is gelijk aan de inzet van de Koninklijke Marechaussee of politie, alleen de kleur van het uniform is anders."

Militairen

Dankzij de inzet van de militairen kan het aantal politiemensen bij de Bunker met de helft worden teruggebracht. "Dit levert capaciteitswinst op die kan terugvloeien naar de basisteams in de wijken waardoor de werkdruk bij de politie enigszins wordt verlicht", schrijft Halsema.

Na 4 juli wordt met defensie overlegd over een eventuele verlening van de inzet van de militairen.