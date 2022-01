Extra milieu-onderzoek naar windturbines in Amsterdam

De zorgen van omwonenden van de zoekgebieden waar mogelijk windturbines komen, hebben ertoe geleid dat wethouder Marieke van Doorninck een extra milieu-onderzoek laat doen. Dat schrijft ze in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Het gaat om een zogenoemd plan-MER (Milieu Effect Rapportage). Het onderzoek moet leiden tot een beter beeld van de effecten op het milieu, gezondheid, natuur en cultuurhistorische waarden van de verschillende zoekgebieden.

Misvatting

Twee weken geleden uitten deelnemers aan de participatiebijeenkomsten over de komst van windmolens, de zogeheten reflectiefase, nog forse kritiek op de gemeente. Van Doorninck schrijft dat er een 'misvatting' over die fase is ontstaan. "In de reflectiefase reflecteren we niet of de zoekgebieden of het plaatsen van windmolens een goed idee is. In de reflectiefase reflecteren we op hoe we de zorgen van inwoners van Amsterdam kunnen borgen voor de volgende fase."

De gemeente heeft onderzoek laten doen door de universiteit Leiden naar een eerder deel van de participatie met bewoners, het deel dat nog voor de reflectiefase zat. In dat onderzoek wordt geconcludeerd dat er na de zomer van 2020 een kloof is ontstaan tussen de gemeente en de buurtbewoners. "Deelnemers voelen zich gepasseerd doordat veel van hun vragen voor de gemeente inmiddels een gepasseerd station zijn of juist nog niet aan de orde zijn", schrijven de onderzoekers.

Geen invloed

Dat is ook iets wat de gemeente tijdens bijeenkomsten te horen heeft gekregen. "Bewoners geven aan het gevoel te hebben dat de omgeving geen invloed heeft op de uiteindelijke besluiten", schrijft de gemeente bijvoorbeeld over windmolens in Zuidoost in een zogeheten afwegingskader. "Bovendien wordt aangegeven dat de informatievoorziening als ondermaats ervaren wordt. Verschillende gemeenschappen zijn niet op de hoogte."

De reflectiefase is eind april van dit jaar afgelopen. Daarna kunnen initiatiefnemers van windenergieprojecten zoals bewonerscoöperaties zich bij de gemeente melden om samen een plan te maken. De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven voor elke windturbine. Het afwegingskader uit de reflectiefase zal daarbij volgens Van Doorninck 'essentieel' zijn.