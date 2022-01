Zorgtuinderij knot geen wilgen meer, want gemeente wil daar niet voor betalen

Zo'n vijfhonderd knotwilgen in de gemeente Dijk en Waard zullen niet meer worden geknot door cliënten van zorgtuinderij Oosterheem in Broek op Langedijk. Aan de samenwerking van ruim tien jaar komt een eind, omdat de zorgtuinderij dit jaar wegens 'oplopende kosten' een vergoeding van twee euro per boom vraagt en de gemeente Dijk en Waard die niet wil betalen.

Raadslid Annelies Kloosterboer van de fractie van Lokaal Dijk en Waard wilde van het college weten waarom de samenwerking met de zorgtuinderij - een werk- en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking - is stopgezet. Hierop antwoordde het college dat het 'niet de bedoeling' is om te betalen voor de dagbesteding.

Volgens de gemeente hebben 'diverse contactmomenten' plaatsgevonden tussen de stichting en de gemeente, maar zijn ze daarin niet tot een oplossing gekomen.

Koffie en gebak

Geert de Boer van zorgtuinderij Oosterheem laat aan NH Nieuws weten dat de stichting eerder geen geld vroeg aan gemeente Langedijk - "de jongens en meiden kregen aan het einde van de klus koffie en gebak van de gemeente" - maar dat dit nu 'wel nodig is'.

Waar de zorgtuinderij eerst gebruikmaakte van gereedschap van de gemeente, verliep het gesprek hierover volgens De Boer dit jaar heel stroef. Daarbij zou Oosterheem eerder ook al eigen gereedschap hebben gebruikt, wat op den duur aan vervanging toe is.

"Wij maken gebruik van onze eigen materialen, denk hierbij aan trappen en (ketting)zagen, en die gaan op een gegeven moment kapot", vertelt De Boer. "Daarbij hebben we een bedrijfsbus en een auto om de jongens die de bomen knotten op locatie te krijgen. Dat kost ook diesel en benzine."

'Afgeserveerd'

Volgens De Boer was de twee euro per boom een 'richtlijn'. "Toen hoorden we dat het dan klaar is", vertelt hij. Hij vervolgt: "Wij zijn een stichting en niet uit op winst. Het is vervelend dat we op deze manier zijn afgeserveerd."

De Boer vindt het 'jammer' dat de mensen die actief zijn bij de zorgtuinderij niet meer 'de gemeenschap kunnen dienen' met hun werk: "Het zijn over het algemeen allemaal jongens en meiden met een Wajong-uitkering. Door het snoeien van de wilgen kunnen zij iets goeds doen voor de gemeente en gemeenschap. Mooier krijg je het toch niet?"