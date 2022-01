Mogelijk opnieuw wijzigingen in opstelling FC Volendam tegen angstgegner MVV

Voor FC Volendam stond er geen bekerwedstrijd op het programma deze week, dus de focus kon volledig op het competitieduel met MVV Maastricht van morgen. In de laatste acht jaar wonnen de Noord-Hollanders slechts één keer in Zuid-Limburg. "MVV is altijd een lastige tegenstander voor Volendam", zegt trainer Wim Jonk tegen NH Sport.

In oktober werd FC Volendam al uitgeschakeld door FC Emmen in de KNVB-beker. Jonk baalt ervan dat hij het toernooi nu op televisie moet volgen. "Het is ontzettend jammer dat we niet meer in de beker zitten. Dat vind ik gewoon een mooie competitie, dus daar wil je zo ver mogelijk in komen. Ik houd ervan om alles proberen te winnen."

Vorig seizoen was PSV te sterk in de achtste finales. "Het is een prachtig podium voor de spelers en voor de club. Die wedstrijd tegen PSV van vorig jaar heeft iedereen het over gehad

We verloren wel weliswaar, maar we hebben toen een uitstekend figuur geslagen."

Wijzigingen in de opstelling

De koploper van de eerste divisie kan zodoende volledig toeleven naar de uitwedstrijd tegen MVV. Vorige week tegen NAC Breda (0-0) voerde Jonk vier wijzigingen door. Ook morgen lijkt hij niet vast te houden aan dezelfde elf spelers. "Niet vier, maar het kan wel zijn dat er één of twee anders zijn. Dat gaan we morgen zien. Het zijn ieder geval keuzes om zeker in het begin van de wedstrijd ons voordeel te halen. Dan zien we daarna wel hoe de wedstrijd zich ontwikkelt."