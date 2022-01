Telstar-fan Dicky Sintenie gelooft in winst op PSV: "Ze kunnen niet een zelf poepen"

Superfan en vrijwilligster Dicky Sintenie gelooft dat Telstar vanavond in Eindhoven kan stunten door tegen PSV de kwartfinale van het bekertoernooi te bereiken. "Als er tegen een lagere club gevoetbald wordt, spelen ze vaak nonchalant", zegt ze over PSV. "En de lagere club speelt uitermate goed", vertelt Dicky vol vertrouwen.

Redt Telstar het?

Voor de winnaar van vanavond wacht AZ, Go Ahead Eagels, NAC Breda of Vitesse in de kwartfinale. Telstar (of PSV) speelt dan in ieder geval thuis. De loting is aanstaande zaterdag om 22.30 uur.