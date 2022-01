Telstar-fan Dicky Sintenie gelooft in winst op PSV: "Snot moet uit de hersens komen"

Superfan en vrijwilligster Dicky Sintenie gelooft dat Telstar vanavond in Eindhoven kan stunten door tegen PSV de kwartfinale van het bekertoernooi te bereiken. "Als er tegen een lagere club gevoetbald wordt, spelen ze vaak nonchalant", zegt ze over PSV. "En de lagere club speelt uitermate goed", vertelt Dicky vol vertrouwen.

Omdat de coronaregels voorschrijven dat er bij betaald voetbal geen publiek aanwezig mag zijn, volgt Dicky de wedstrijd vanavond op televisie. Op de bank in haar werkkamer, maar dat maakt het niet minder spannend.

Redt Telstar het?

Voor de winnaar van vanavond wacht dus één van de zeven andere kwartfinalisten. Dat zijn in ieder geval NEC, NAC, AZ, Go Ahead Eagels, RKC en Vitesse. Ajax en Excelsior maken vanavond om 21.00 uur uit welk van de twee clubs daar nog bijkomt. De loting voor de kwartfinales is aanstaande zaterdag om 22.30 uur.